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Коммерческая недвижимость в Gyoengyoesi jaras, Венгрия

Дьёндьёш
5
5 объектов найдено
Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 97 м²
€68,815
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Коммерческая 2 ванных в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая 2 ванных
Дьёндьёш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€167,388
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 3 937 м²
€2,47 млн
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Инвестиционная в Дьёндьёш, Венгрия
Инвестиционная
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 9 660 м²
€1,71 млн
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Коммерческая в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 9 660 м²
€1,71 млн
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