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Дома в Хайдушамшон, Венгрия

26 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€65,536
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€104,637
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
€340,660
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€114,078
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
€216,354
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€183,573
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Дом 2 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€69,496
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€215,043
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€69,496
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€136,369
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Дом 3 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€90,475
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Дом 3 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€47,205
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Дом 2 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€70,807
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Дом 2 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€112,504
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Дом 6 комнат в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 6 комнат
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
€183,311
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Дом 5 комнат в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€144,236
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Дом 5 комнат в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€112,740
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€128,239
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€180,951
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€157,322
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Дом 3 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€73,403
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€157,322
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€120,634
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€183,311
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Дом 2 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€41,960
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Дом 5 комнат в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
€209,536
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