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Дома в Hajdunanasi jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Гёрбехаза, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёрбехаза, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€75,920
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Дом 2 комнаты с Spalni в Тисадьюлахаза, Венгрия
Дом 2 комнаты с Spalni
Тисадьюлахаза, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продается полностью отремонтированное небольшое бунгало в тихом месте на ровном участке площ…
€55,000
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Параметры недвижимости в Hajdunanasi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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