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Квартиры в Hajduboeszoermenyi jaras, Венгрия

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8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€67,881
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Квартира 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€91,731
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Квартира 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€44,293
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Квартира 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€79,281
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Квартира 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€81,509
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Квартира 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€99,593
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Квартира 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€70,764
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Квартира 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€183,199
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Параметры недвижимости в Hajduboeszoermenyi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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