Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Gyoengyoesi jaras
  5. Квартиры

Квартиры в Gyoengyoesi jaras, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Gas convector, 55 square meters, Large dining-kitchen, Perfect space utilization…
€60,553
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Gyoengyoesi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти