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Дома в Фоньод, Венгрия

14 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€136,286
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Дом 5 комнат в Фоньод, Венгрия
Дом 5 комнат
Фоньод, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€222,512
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Дом 6 комнат в Фоньод, Венгрия
Дом 6 комнат
Фоньод, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€196,566
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Дом в Фоньод, Венгрия
Дом
Фоньод, Венгрия
Площадь 26 м²
€0
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Дом 8 комнат в Фоньод, Венгрия
Дом 8 комнат
Фоньод, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€223,621
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Дом 5 комнат в Фоньод, Венгрия
Дом 5 комнат
Фоньод, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
€366,661
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Дом 4 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€157,773
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Дом 4 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€115,630
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Дом 3 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
€131,433
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Дом 8 комнат в Фоньод, Венгрия
Дом 8 комнат
Фоньод, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 126 м²
€289,733
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Дом 3 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€197,282
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Дом 5 комнат в Фоньод, Венгрия
Дом 5 комнат
Фоньод, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€340,452
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Дом 8 комнат в Фоньод, Венгрия
Дом 8 комнат
Фоньод, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€209,408
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Дом 3 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€112,436
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