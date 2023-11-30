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Дома в Egri jaras, Венгрия

9 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Kerecsend, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kerecsend, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€66,105
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Дом 7 комнат в Egri jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 191 м²
€396,633
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Дом 4 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Eger, Szederkényi Street, good condition, multi-generational, 5-room, 2-bathroom house for s…
€211,511
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Дом 5 комнат в Эгербакта, Венгрия
Дом 5 комнат
Эгербакта, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Egerbakta, Dobó Street, 200m from the center, 4-room family house for sale. Only available …
€52,884
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Дом 4 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€84,099
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Дом 4 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
€232,691
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Дом 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€92,283
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Дом 6 комнат в Egri jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
€190,405
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Дом 3 комнаты в Egerszalok, Венгрия
Дом 3 комнаты
Egerszalok, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€81,208
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Параметры недвижимости в Egri jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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