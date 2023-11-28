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Дома в Дунауйварош, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€66,832
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Дом 4 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€208,081
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Дом 1 комната в Дунауйварош, Венгрия
Дом 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 12 м²
€28,830
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Дом 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
€46,914
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Дом 4 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
€196,304
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Дом 6 комнат в Дунауйварош, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
€230,637
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