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Дома в Дунахарасти, Венгрия

22 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€416,974
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Дом 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€784,120
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Дом 3 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€150,792
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Дом 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€389,438
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Дом 4 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€312,075
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Дом 3 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€68,184
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Дом 2 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€91,524
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Дом 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
€608,415
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Дом 6 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
€207,176
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Дом 3 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€236,023
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Дом 3 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€112,740
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Дом 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
€120,634
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Дом 6 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
€393,109
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Дом 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€261,985
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Дом 4 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€332,792
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Дом 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
€261,985
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Дом 4 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€170,199
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Дом 6 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 6
Площадь 232 м²
€519,250
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Дом 4 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 279 м²
€603,170
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Дом 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€230,516
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Дом 4 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€248,873
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Дом 4 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€248,873
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