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Жильё в Devecseri jaras, Венгрия

Девечер
4
23 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Нослоп, Венгрия
Дом 3 комнаты
Нослоп, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€49,781
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Дом 2 комнаты в Девечер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Девечер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€44,513
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Дом 5 комнат в Iszkaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Iszkaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
€131,170
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Дом 4 комнаты в Somlovasarhely, Венгрия
Дом 4 комнаты
Somlovasarhely, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
€140,217
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Дом 3 комнаты в Dabrony, Венгрия
Дом 3 комнаты
Dabrony, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€48,728
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Дом 3 комнаты в Csoegle, Венгрия
Дом 3 комнаты
Csoegle, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€77,316
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Дом 2 комнаты в Somloszolos, Венгрия
Дом 2 комнаты
Somloszolos, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€50,018
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Дом 1 комната в Somloszolos, Венгрия
Дом 1 комната
Somloszolos, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€38,192
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Дом 2 комнаты в Somlovasarhely, Венгрия
Дом 2 комнаты
Somlovasarhely, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€19,657
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Дом 2 комнаты в Somlovasarhely, Венгрия
Дом 2 комнаты
Somlovasarhely, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€23,064
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Дом 4 комнаты в Девечер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Девечер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€39,246
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Дом 1 комната в Somloszolos, Венгрия
Дом 1 комната
Somloszolos, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 90 м²
€54,776
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Дом 3 комнаты в Tueskevar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tueskevar, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€33,809
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Дом 1 комната в Доба, Венгрия
Дом 1 комната
Доба, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€33,978
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Дом 3 комнаты в Kamond, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kamond, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€25,947
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Дом 4 комнаты в Девечер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Девечер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€70,853
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Дом 3 комнаты в Доба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Доба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€52,155
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Дом 4 комнаты в Somloszolos, Венгрия
Дом 4 комнаты
Somloszolos, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€59,263
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Дом 2 комнаты в Kerta, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kerta, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€46,127
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Дом 3 комнаты в Somloszolos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Somloszolos, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€22,015
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Дом 2 комнаты в Somlovasarhely, Венгрия
Дом 2 комнаты
Somlovasarhely, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 28 м²
€19,754
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Дом 2 комнаты в Девечер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Девечер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€65,585
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Дом 2 комнаты в Dabrony, Венгрия
Дом 2 комнаты
Dabrony, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
€6,683
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Типы недвижимости в Devecseri jaras

дома

Параметры недвижимости в Devecseri jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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