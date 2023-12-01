Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Демечер
  5. Дома

Дома в Демечер, Венгрия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 73 м²
€114,279
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Венгрия
Дом 3 комнаты
Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€31,966
в месяц
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 654 м²
€1,70 млн
в месяц
Оставить заявку
Дом 1 комната в Моха, Венгрия
Дом 1 комната
Моха, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€65,264
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Diosjeno, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosjeno, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€61,002
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
€87,907
в месяц
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
€1,84 млн
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€63,852
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 5 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€226,427
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Alsomocsolad, Венгрия
Дом 3 комнаты
Alsomocsolad, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
€19,712
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€173,150
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
€79,649
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти