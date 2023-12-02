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Дома в Чанадпалота, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 1 комната в Чанадпалота, Венгрия
Дом 1 комната
Чанадпалота, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 57 м²
€8,524
в месяц
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Дом 2 комнаты в Чанадпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€29,302
в месяц
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