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Дома в Bonyhadi jaras, Венгрия

8 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Боньхад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€30,140
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Дом 3 комнаты в Цико, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цико, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€33,809
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Дом 3 комнаты в Боньхад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€78,364
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Дом 2 комнаты в Кеть, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кеть, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€62,115
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Дом 3 комнаты в Какашд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Какашд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€65,260
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Дом 4 комнаты в Mocseny, Венгрия
Дом 4 комнаты
Mocseny, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€97,455
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Дом 4 комнаты в Апархант, Венгрия
Дом 4 комнаты
Апархант, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€60,317
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Дом 5 комнат в Боньхад, Венгрия
Дом 5 комнат
Боньхад, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€311,884
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Параметры недвижимости в Bonyhadi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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