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Дома в Берхида, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€56,383
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Дом 8 комнат в Берхида, Венгрия
Дом 8 комнат
Берхида, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€180,951
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Дом 4 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 4 комнаты
Берхида, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€20,980
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