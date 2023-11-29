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Квартиры в Барчский яраш, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Барч, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Барч, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€41,672
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Квартира 2 комнаты в Барч, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Барч, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€40,624
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Квартира 3 комнаты в Барч, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Барч, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€69,453
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Параметры недвижимости в Барчский яраш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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