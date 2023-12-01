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Жильё в Балатонкенеше, Венгрия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Балатонкенеше, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонкенеше, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€146,512
в месяц
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