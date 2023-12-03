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Дома в Baktaloranthazai jaras, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Офехерто, Венгрия
Дом 3 комнаты
Офехерто, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€92,114
в месяц
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Дом 4 комнаты в Офехерто, Венгрия
Дом 4 комнаты
Офехерто, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€49,884
в месяц
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Дом 2 комнаты в Офехерто, Венгрия
Дом 2 комнаты
Офехерто, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€31,672
в месяц
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Дом 7 комнат в Бакталорантхаза, Венгрия
Дом 7 комнат
Бакталорантхаза, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
€104,255
в месяц
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Дом 3 комнаты в Офехерто, Венгрия
Дом 3 комнаты
Офехерто, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€41,702
в месяц
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Параметры недвижимости в Baktaloranthazai jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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