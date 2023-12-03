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Дома в Bacsalmasi jaras, Венгрия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Бачбокод, Венгрия
Дом 5 комнат
Бачбокод, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€52,259
в месяц
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Параметры недвижимости в Bacsalmasi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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