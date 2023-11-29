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Жильё в Абонь, Венгрия

дома
11
11 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Абонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Абонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€111,455
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Дом 3 комнаты в Абонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Абонь, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
€9,179
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Дом 3 комнаты в Абонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Абонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 163 м²
€157,086
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Дом 2 комнаты в Абонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Абонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€98,343
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Дом 3 комнаты в Абонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Абонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€49,827
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Дом 3 комнаты в Абонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Абонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€42,615
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Дом 3 комнаты в Абонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Абонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€57,694
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Дом 1 комната в Абонь, Венгрия
Дом 1 комната
Абонь, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€47,205
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Дом 3 комнаты в Абонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Абонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€40,648
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Дом 3 комнаты в Абонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Абонь, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
€44,320
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Дом 4 комнаты в Абонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Абонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€94,409
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