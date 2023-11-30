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Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы
Ретимнон, Греция
1
350 м²
1
Продается вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. У объект…
€1,50 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Ретимнон, Греция
3
95 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€650,000
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Агентство
Grekodom Development
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Дом 5 спален
Ретимнон, Греция
5
6
Это 2 просторные каменные виллы на продажу в Ретимно, расположенные в деревне Траквиль, всег…
€1,50 млн
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Дом 3 спальни
Skaleta, Греция
3
2
Это уникальная вилла на продажу в Ретимно, Крит, всего в 600 метрах от пляжа Скалета. Он име…
€830,000
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Дом 4 спальни
Ретимнон, Греция
4
2
Этот уникальный дом на продажу в Геракари, Ретимно, является идеальным местом для тех, кто с…
€170,000
1
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Дом 2 спальни
Ретимнон, Греция
2
1
204 м²
1
В деревне Даун Порос, расположенной в 25 км к юго-западу от города Ретимнон и очень близко к…
€65,000
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Дом 3 спальни
Ретимнон, Греция
3
1
147 м²
Традиционный дом 1900 года постройки выставлен на продажу в районе Ангелиана, в 26 км к вост…
€92,000
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Дом
Ретимнон, Греция
253 м²
2
В красивой и живописной деревне Маргаритес, традиционный отдельно стоящий дом площадью 253 к…
€80,000
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ретимнон, Греция
4
3
309 м²
3
В тихой и живописной деревне Агия Параскеви, всего в 7 км от города Ретимнон, продается вели…
€590,000
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Дом 3 спальни
Элеуферна, Греция
3
3
Эта удивительная каменная вилла на продажу в Ретимно, расположена в деревне Элеутерна. Недви…
€360,000
1
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Дом 3 спальни
Roussospiti, Греция
3
4
This newly renovated villa for sale in Roussospiti, Rethymnon, is a very comfortable and bri…
€535,000
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Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Элеуферна, Греция
6
260 м²
1
Продается вилла площадью 260 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
€599,000
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Grekodom Development
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Дом
Сфакаки, Греция
Это неполное здание для продажи на Сфакаки Ретимно Крит на холме в Сфакаки, откуда открывает…
€700,000
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Дом 2 спальни
Pigi, Греция
2
1
Продается квартира в Пиги, Ретимно, площадью 61 кв.м., в очень хорошем состоянии, в 10 км от…
€220,000
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Дом 2 спальни
Pigi, Греция
2
1
Продается квартира в Пиги, Ретимно, с 75 квадратных метров жилой площади, в хорошем состояни…
€250,000
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Дом 4 спальни с Spalni
Ретимнон, Греция
4
3
Эта каменная вилла в Ретимно для продажи расположена к востоку от города и очень близко к бе…
€495,000
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Дом 4 спальни с Spalni
Roustika, Греция
4
4
Эта красивая недвижимость в Рустике, Ретимно на продажу, имеет жилую площадь 322 кв.м. и пос…
€590,000
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Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Chamalevri, Греция
4
250 м²
1
Предлагается к продаже таунхаус в Ретимно. Дом 250кв.м. на участке 2990 кв.м. с фасадом на а…
€495,000
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сфакаки, Греция
1
300 м²
1
Предлагается на продажу вилла с пятью спальнями, расположенная в Ретимно. Вилла находится вс…
€1,000,000
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Вилла 6 спален со стеклопакетами, с кладовой, с бронированной дверью
Agios Dimitrios, Греция
6
5
425 м²
Koropi (Agios Dimitrios beach) Erasmos Real Estate recommends a villa of 425sq.m. on a plot …
€1,80 млн
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Дом с Spalni
Ретимнон, Греция
Это роскошная вилла на продажу в Ретимно, Крит. Он расположен в небольшой деревне Аг. Никола…
€1,40 млн
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Дом с Spalni, под аренду
Maroulas, Греция
Это уникальный отреставрированный каменный особняк на продажу на Западном Крите. Он располож…
€575,000
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Дом под аренду
Zouridi, Греция
Эта полностью отремонтированная каменная вилла на продажу в Ретимно-Крит находится в деревне…
Цена по запросу
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Дом 5 спален с Spalni, под аренду
Roussospiti, Греция
5
4
Эта красивая вилла на продажу в Ретимно расположена в деревне Руссоспити, районе, который ст…
€370,000
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Xiro Chorio, Греция
8
6
310 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 310 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€1,000,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с furnishings
Chamalevri, Греция
5
2
170 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€650,000
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Таунхаус 3 спальни с furnishings
Xiro Chorio, Греция
4
1
93 м²
2
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€220,000
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Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Skaleta, Греция
10
2
400 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
€1,10 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Xiro Chorio, Греция
3
2
135 м²
1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€360,000
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Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
8
1
220 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€325,000
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