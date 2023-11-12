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Квартиры в Ханья, Греция
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33 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
2
40 м²
2
Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция Предлагаются таунхаусы с парковочными м…
€373,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
3
139 м²
2
Элитная резиденция с бассейном и садами рядом с пляжем, Ханья, Греция Предлагаются апартаме…
€405,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
2
37 м²
2
Резиденция на берегу моря с бассейном и рестораном, Ханья, Греция Предлагаются квартиры с п…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
3
89 м²
2
Резиденция на берегу моря с садами рядом с автомагистралью, Ханья, Греция Предлагаются квар…
€400,500
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Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
2
2
106 м²
Код недвижимости: HPS4224 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €360.000 . Эта меблирован…
€360,000
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Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
2
3
136 м²
Код недвижимости: HPS4220 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €552.000 . Эта меблирован…
€552,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
2
2
106 м²
Код недвижимости: HPS4218 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €380.000 . Эта меблирован…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
2
2
96 м²
Код недвижимости: HPS4216 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €300.000 . Эта меблирован…
€300,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Ханья, Греция
1
1
65 м²
Код недвижимости: HPS4215 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €220.000 . Эта меблирован…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ханья, Греция
3
3
152 м²
Код недвижимости: HPS4214 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €600.000 . Эта меблирован…
€600,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Ханья, Греция
5
1 600 м²
3
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция Пред…
€5,50 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
2
1
65 м²
3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€223,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
3
2
120 м²
5/1
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
2
1
98 м²
4/1
Продается квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€465,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
2
1
92 м²
2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Ханья, Греция
2
1
80 м²
4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€378,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
4
2
178 м²
5/1
Продается квартира площадью 178 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
€842,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
4
2
178 м²
6/1
Продается квартира площадью 178 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
€842,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
3
1
82 м²
2/1
Продается квартира площадью 82 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
€205,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia, Греция
4
200 м²
1
Продаются 2 квартиры и 1 студия. На первом этаже находится квартира площадью 65 кв.м. которы…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Ханья, Греция
3
3
106 м²
4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Ханья, Греция
3
3
106 м²
4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
€390,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Ханья, Греция
3
3
106 м²
3/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Ханья, Греция
3
3
106 м²
3/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы
Ханья, Греция
3
3
106 м²
2/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ханья, Греция
3
3
106 м²
2/4
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с видом на город
Ханья, Греция
4
290 м²
2
Продается ветхое жилье, дуплекс площадью 290 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 0 у…
€420,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Периволия, Греция
2
1
40 м²
1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 40 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на п…
€75,000
1
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
3
1
93 м²
1
Продается квартира площадью 93 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на город
Ханья, Греция
2
80 м²
Двухспальные апартаменты в городе Ханья. С балкона открывается прекрасный вид на море и горо…
€380,000
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