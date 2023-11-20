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Жильё в Teshie, Гана
дома
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10 объектов найдено
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Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
Teshie, Гана
2
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP141Этот объект представляет собой двухквартирный таунхаус с 2 и помещения…
€133,012
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Teshie, Гана
3
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP113Этот новый комплекс представляет собой апартаменты с спальнями 3, расп…
€183,465
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Teshie, Гана
3
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP049 Это двухквартирный таунхаус с 3 спальнями в охраняемом закрытом сообщ…
€155,945
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Teshie, Гана
3
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP151Этот таунхаус в самом сердце Spintex надеется объединить роскошную жиз…
€252,264
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Дом 4 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом
Teshie, Гана
4
4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM080Этот комплекс недвижимости представляет собой коллекцию домов с 4 спал…
€229,331
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Квартира 4 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом
Teshie, Гана
4
4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP131Этот дом представляет собой 4 Дом с спальней с 2 Кварталы персонала в …
€275,197
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Дом 4 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней
Teshie, Гана
4
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP050Этот дом представляет собой дом с собственной спальней 4 в запланирова…
€169,705
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Дом 4 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней
Teshie, Гана
4
4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP042Этот дом с 4 спальнями в Spintex. В доме есть спальни с ванной / душем…
€183,465
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Дом 4 спальни с кондиционером, с интернетом, с оборудованной кухней
Teshie, Гана
4
3
ID недвижимости: EA036Этот отель представляет собой недавно отремонтированный таунхаус с 4 с…
€1,835
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Дом 6 спален с Spalni
Teshie, Гана
6
5
PROPERTY ID: SP092This property is a 6 bedroom house in Spintex for sale. The selling price …
€348,583
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