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Жильё в Tema West Municipal District, Гана

Sakumono
7
12 объектов найдено
Дом 3 спальни в Tema West Municipal District, Гана
Дом 3 спальни
Tema West Municipal District, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP046Этот дом с 3 спальнями расположен в восточном аэропорту у дороги Spint…
$250,000
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Дом 2 спальни в Tema West Municipal District, Гана
Дом 2 спальни
Tema West Municipal District, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL270Это коллекция двухквартирных домов с спальнями 3 и 4, продаваемых в Ис…
$95,000
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Дом 3 спальни в Sakumono, Гана
Дом 3 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM063 Это свойство представляет собой комплекс смешанной плотности, состоящ…
$220,000
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Дом 4 спальни в Sakumono, Гана
Дом 4 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM076Этот дом представляет собой отдельный дом с 4 спальнями в частном комп…
$160,000
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP165Этот дом представляет собой дом с собственной спальней 4 и мальчиками …
$250,000
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Квартира 2 спальни в Sakumono, Гана
Квартира 2 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Идентификатор недвижимости: TM046Расположение: Tema Community 19Этот застройщик приобрел око…
$185,000
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Дом 3 спальни в Sakumono, Гана
Дом 3 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM003Этот дом представляет собой двухэтажный двухэтажный дом с 3 спальнями …
$3,000
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Дом в Sakumono, Гана
Дом
Sakumono, Гана
Кол-во ванных комнат 3
ID недвижимости: SP166Этот дом является недавно построенным 3 спальным домом, продаваемым в …
$120,000
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Дом 3 спальни в Tema West Municipal District, Гана
Дом 3 спальни
Tema West Municipal District, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP078 Это 3-спальный дом с собственной планировкой в закрытом сообществе в …
$100,000
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Дом 4 спальни в Sakumono, Гана
Дом 4 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM052Этот дом представляет собой 4-комнатный дом с 1 спальней для мальчиков…
$260,000
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Дом 4 спальни в Sakumono, Гана
Дом 4 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP063Этот дом представляет собой недавно построенный таунхаус с спальней 4,…
$350,000
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Квартира 3 спальни в Sakumono, Гана
Квартира 3 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM004DELUXE APARTMENT 3 спальниЦена: $ 165 000,00Расположение: Сакумоно, Те…
$165,000
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Типы недвижимости в Tema West Municipal District

дома

Параметры недвижимости в Tema West Municipal District, Гана

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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