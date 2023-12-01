Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гана
  3. Жилая
  4. Prampram
  5. Дома

Дома в Prampram, Гана

2 объекта найдено
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more в Prampram, Гана
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more
Prampram, Гана
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€174,286
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Prampram, Гана
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Prampram, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эти свойства представляют собой коллекцию: 2 спальни терраса - чистая площадь: 69 кв. Площад…
€46,690
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти