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Жильё в Kumasi Metropolitan District, Гана

1 объект найдено
Дом 5 спален в Кумаси, Гана
Дом 5 спален
Кумаси, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI002Этот дом с 5 спальнями расположен в Кумаси. Это свойство сдается в ар…
$230,000
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Параметры недвижимости в Kumasi Metropolitan District, Гана

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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