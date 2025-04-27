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Жильё в Korle Klottey Municipal District, Гана

Аккра
450
259 объектов найдено
Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: RG020Этот дом представляет собой таунхаусы с 4 спальнями, расположенные в б…
$750,000
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Дом 7 спален в Аккра, Гана
Дом 7 спален
Аккра, Гана
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ039Этот дом представляет собой потрясающий одноместный - полностью мебли…
$900,000
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Дом 3 спальни в Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP308Этот дом с 3 спальнями продается в Spintex. В отеле есть просторные но…
$120,000
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Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EA056 Это таунхаус с 4 спальнями, в котором продаются апартаменты для 1 мал…
$850,000
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Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EA070Живите в этом красивом спальном доме 5, расположенном в тихом районе В…
$500,000
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Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
$305,000
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Дом 7 спален в Аккра, Гана
Дом 7 спален
Аккра, Гана
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AH020Этот захватывающий 7-спальный дом с собственной планировкой продается …
$2,00 млн
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: AB081This is a newly built 4 bedroom house with 1 boy’s quarters selling in Abe…
$300,000
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Дом 3 спальни в Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: RG018Этот отель представляет собой меблированный двухквартирный таунхаус в …
$5,500
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Дом 6 спален в Аккра, Гана
Дом 6 спален
Аккра, Гана
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: OSK201This is a 6 bedroom house with 1 boy’s quarters selling at Oyarifa – Spec…
$250,000
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EA077Этот дом с 4 спальнями продается в Восточном аэропорту, Аккра. Недвижи…
$360,000
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Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AR062Этот комплекс представляет собой коллекцию из 6 полностью отдельно сто…
$750,000
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: EA038This is a collection of (3 units) of 4 bedrooms self-compound house with a…
$500,000
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Квартира 3 спальни в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: RG019Этот комплекс состоит из 3 спален и пентхаусов, расположенных в районе…
$500,000
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Квартира 3 спальни в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
НЕДВИЖИМОСТЬ IID: HTS024Живите в этом красивом доме с 3 спальнями в тихом районе Хаатсо. Дом…
$180,000
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL553Этот дом представляет собой недавно построенный дом с 4 спальнями и 1 …
$550,000
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Квартира 1 спальня в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ009Этот комплекс представляет собой коллекцию из 1,2 и 3 спальни, распол…
$99,000
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Квартира 3 спальни в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL012Этот отель представляет собой меблированную квартиру с 3 спальнями в В…
$250,000
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Дом в Аккра, Гана
Дом
Аккра, Гана
PROPERTY ID: OSK112This property is a 6 bedroom single storey house selling at Ashongmang Es…
$160,000
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Дом 8 спален в Аккра, Гана
Дом 8 спален
Аккра, Гана
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM088Этот дом представляет собой спальный дом 8 с квартирами для мальчиков …
$1,000,000
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Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AH017Это большой современный дом с спальней 5, расположенный в сообществе A…
$4,500
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Дом 3 спальни в Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
PROPERTY ID: OSK080This property is a 3 bedroom stand-alone house situated in Ashaley Botwe.…
$140,000
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Квартира 2 спальни в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK116Этот объект представляет собой квартиру с квартирой 5, расположенную …
$350,000
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Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP321Это недавно построенный роскошный дом с 4 спальнями на одном уровне с …
$350,000
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Дом 3 спальни в Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL322Этот дом представляет собой одноэтажный таунхаус с 3 спальнями для про…
$110,000
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Дом 2 спальни в Аккра, Гана
Дом 2 спальни
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK043Этот дом представляет собой таунхаус с спальней 3, который продается …
$90,000
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Квартира 1 спальня в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
PROPERTY ID: KSI001This is High-rise property is a collection of 1 & 2 bedroom upscale furni…
$1,700
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Дом 1 спальня в Аккра, Гана
Дом 1 спальня
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
ID недвижимости: LA043Этот комплекс представляет собой коллекцию таунхаусов с 1 и 2 спальням…
$58,500
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Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
PROPERTY ID: AH024This property is a fully furnished luxury 5 bedroom Mansion with 3 bedroom…
$3,00 млн
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Дом 6 спален в Аккра, Гана
Дом 6 спален
Аккра, Гана
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
ID ВЛАДЕЛЬЦА: OSK226Этот дом представляет собой потрясающий, полностью меблированный отдельн…
$550,000
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Типы недвижимости в Korle Klottey Municipal District

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Korle Klottey Municipal District, Гана

с садом
с бассейном
Недорогая
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