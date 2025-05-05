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Жильё в Ga West Municipal District, Гана

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Ga West Municipal District, Гана
Дом 4 спальни
Ga West Municipal District, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: HTS010Этот дом представляет собой таунхаус с спальней 4 в закрытом сообщест…
$220,000
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Параметры недвижимости в Ga West Municipal District, Гана

с садом
Недорогая
Элитная
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