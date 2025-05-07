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Жильё в Ga East Municipal District, Гана

Dome
3
9 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Kwabenya, Гана
Квартира 2 спальни
Kwabenya, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
$120,500
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Дом 4 спальни в Dome, Гана
Дом 4 спальни
Dome, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK087Этот объект представляет собой коллекцию спальных домов 4 в Dome. Дом…
$300,000
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Квартира 2 спальни в Agbogba, Гана
Квартира 2 спальни
Agbogba, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: NL007Эта новая разработка представляет собой коллекцию роскошных террасных …
$155,000
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Дом 3 спальни в Haatso, Гана
Дом 3 спальни
Haatso, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: WL030Этот комплекс представляет собой коллекцию двухквартирных таунхаусов с…
$157,000
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Дом 3 спальни в Ashongman, Гана
Дом 3 спальни
Ashongman, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK098Этот объект недвижимости 3 спальня для себя - комплексные таунхаусы д…
$130,000
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Дом 2 спальни в Ashongman, Гана
Дом 2 спальни
Ashongman, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK157Этот комплекс представляет собой просторные дома с спальнями 2 и 3, р…
$45,000
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Дом 3 спальни в Kwabenya, Гана
Дом 3 спальни
Kwabenya, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: HTS018Этот дом представляет собой двухквартирное здание с 3 спальнями в неб…
$52,300
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Дом 2 спальни в Dome, Гана
Дом 2 спальни
Dome, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK055Этот дом представляет собой двухквартирный таунхаус с 2 (все спальни …
$80,000
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Дом 3 спальни в Dome, Гана
Дом 3 спальни
Dome, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AC002Этот дом представляет собой двухэтажное здание с ванной комнатой в Ахи…
$250,000
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Типы недвижимости в Ga East Municipal District

дома

Параметры недвижимости в Ga East Municipal District, Гана

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