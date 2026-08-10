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Жилье в Восточном регионе, Гана

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2 объекта найдено
Квартира в Aburi, Гана
Квартира
Aburi, Гана
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK120 Мы приглашаем предложения на аренду земли площадью около 98 акров, р…
$20,000
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Дом 2 спальни в Brofrease, Гана
Дом 2 спальни
Brofrease, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта коллекция объектов недвижимости представляет собой отдельно стоящие и расширяемые дома с…
$70,000
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Параметры недвижимости в Восточном регионе, Гана

Недорогая
Элитная
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