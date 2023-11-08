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Жильё в East Legon, Гана
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24 объекта найдено
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Дом 7 спален в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
East Legon, Гана
10
3
400 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€467,696
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Дом 4 ванных с балконом, с кондиционером, с холодильником
East Legon, Гана
4
НЕДВИЖИМОСТЬ: SP125 Это дом с 4 спальнями, расположенный недалеко от кольцевой развязки Coca…
€280,618
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
East Legon, Гана
1
1
ID PROPERY: EL232Этот предстоящий комплекс предлагает 20 роскошных апартаментов 1, 2 и 3, вк…
€112,247
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
East Legon, Гана
3
3
€2,338
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
East Legon, Гана
3
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP048Этот объект представляет собой двухквартирный дом с спальней 3 в запла…
€187,078
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
East Legon, Гана
3
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL194Этот отель представляет собой отдельно стоящий таунхаус с 3 спальнями,…
€374,157
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Дом 3 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
East Legon, Гана
3
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL288Этот комплекс недвижимости представляет собой коллекцию таунхаусов с 3…
€275,941
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Дом 4 спальни с Spalni
East Legon, Гана
4
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP093Этот дом с 4 спальнями в Spintex на продажу. Цена продажи составляет $…
€261,910
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
East Legon, Гана
4
4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL015Этот дом 5 состоит из всех домов с ванными комнатами в нескольких мину…
€355,449
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
East Legon, Гана
4
4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL147Этот дом представляет собой недавно построенный дом с собственной спал…
€467,696
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
East Legon, Гана
4
4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL076 Это дом с 4 спальнями на продажу в Восточном Легоне. Собственность яв…
€383,511
Рекомендовать
Дом 4 спальни с Spalni
East Legon, Гана
4
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP079Этот отель представляет собой 4-комнатный комплекс, расположенный рядо…
€159,017
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
East Legon, Гана
4
4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ006Эта новая разработка представляет собой коллекцию таунхаусов с спальн…
€304,002
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с садом
East Legon, Гана
5
5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL149Этот дом представляет собой недавно построенный дом с 5 спальнями, рас…
€383,511
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с садом
East Legon, Гана
5
5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TR031 Это роскошный дом с 5 спальнями, в котором продаются 2 комнаты для ма…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней
East Legon, Гана
5
5
ID ВЛАДЕЛЬЦА: SP041Этот дом представляет собой самодельный дом с 5 спальнями в запланированн…
€458,342
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с садом
East Legon, Гана
5
4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TR014Этот роскошный дом является 5 Продажа меблированного дома с спальней, …
€935,392
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с бассейном, с садом
East Legon, Гана
6
6
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP149Этот плюшевый дом площадью 1 акр представляет собой меблированный дом …
€1,87 млн
Рекомендовать
Квартира
East Legon, Гана
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ028Введение. Эта земельная собственность находится в Аджириганоре, недал…
€130,955
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Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
7
7
531 м²
3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,12 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
7
7
377 м²
3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€767,021
Рекомендовать
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
7
7
319 м²
3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€608,005
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Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
6
6
291 м²
3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€542,527
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
6
6
273 м²
3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€420,926
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