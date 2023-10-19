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Дома в East Legon, Гана

виллы
5
21 объект найдено
Дом 7 спален в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в East Legon, Гана
Дом 7 спален в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
East Legon, Гана
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€474,476
Дом 4 ванных с балконом, с кондиционером, с холодильником в East Legon, Гана
Дом 4 ванных с балконом, с кондиционером, с холодильником
East Legon, Гана
Кол-во ванных комнат 4
НЕДВИЖИМОСТЬ: SP125 Это дом с 4 спальнями, расположенный недалеко от кольцевой развязки Coca…
€284,685
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой в East Legon, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
East Legon, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP048Этот объект представляет собой двухквартирный дом с спальней 3 в запла…
€189,790
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в East Legon, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
East Legon, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL194Этот отель представляет собой отдельно стоящий таунхаус с 3 спальнями,…
€379,580
Дом 3 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником в East Legon, Гана
Дом 3 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
East Legon, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL288Этот комплекс недвижимости представляет собой коллекцию таунхаусов с 3…
€279,941
Дом 4 спальни с Spalni в East Legon, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
East Legon, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP093Этот дом с 4 спальнями в Spintex на продажу. Цена продажи составляет $…
€265,706
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней в East Legon, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
East Legon, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL015Этот дом 5 состоит из всех домов с ванными комнатами в нескольких мину…
€360,601
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в East Legon, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
East Legon, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL147Этот дом представляет собой недавно построенный дом с собственной спал…
€474,476
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней в East Legon, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
East Legon, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL076 Это дом с 4 спальнями на продажу в Восточном Легоне. Собственность яв…
€389,070
Дом 4 спальни с Spalni в East Legon, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
East Legon, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP079Этот отель представляет собой 4-комнатный комплекс, расположенный рядо…
€161,322
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в East Legon, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
East Legon, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ006Эта новая разработка представляет собой коллекцию таунхаусов с спальн…
€308,409
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с садом в East Legon, Гана
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с садом
East Legon, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL149Этот дом представляет собой недавно построенный дом с 5 спальнями, рас…
€389,070
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с садом в East Legon, Гана
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с садом
East Legon, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TR031 Это роскошный дом с 5 спальнями, в котором продаются 2 комнаты для ма…
€1,52 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней в East Legon, Гана
Дом 5 спален с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней
East Legon, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID ВЛАДЕЛЬЦА: SP041Этот дом представляет собой самодельный дом с 5 спальнями в запланированн…
€464,986
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с садом в East Legon, Гана
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с садом
East Legon, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TR014Этот роскошный дом является 5 Продажа меблированного дома с спальней, …
€948,951
Дом 6 спален с кондиционером, с бассейном, с садом в East Legon, Гана
Дом 6 спален с кондиционером, с бассейном, с садом
East Legon, Гана
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP149Этот плюшевый дом площадью 1 акр представляет собой меблированный дом …
€1,90 млн
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 531 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,14 млн
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 377 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€778,140
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 319 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€616,818
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 291 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€550,392
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 273 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€427,028
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