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Дома с садом в Adenta, Гана

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Adenta, Гана
Дом 4 спальни
Adenta, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AD010Этот отель представляет собой 4 -Дом с спальнями + кварталы для мальчи…
$350,000
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Дом 2 спальни в Adenta, Гана
Дом 2 спальни
Adenta, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
PROPERTY ID: OSK074The development will have a mix of 2 and 3 bedroom homes, both detached a…
$65,000
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