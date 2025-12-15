Жилой комплекс MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

ИСБ ГЛОБАЛ Immobilien & Баутер

Премиум-инвестиции в Германии

МЕЖДУНАРОДНЫЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЛАГЕ

ЦЕЛИ

На горе 6

63697 Ортенбергские сельтеры

Германия

ПРОЕКТЫ

Этот проект нацелен на национальных и международных инвесторов, которые хотят инвестировать в Германию в долгосрочной перспективе и достичь стабильного дохода от аренды.

Международные инвесторы имеют возможность подать заявление на получение вида на жительство в Германии через инвестиции в недвижимость.

Гарантия на вид на жительство прямо не предоставляется, так как это зависит от компетентных органов.

Сопровождение опытными бизнес-юристами Нотаром и юристом включено в Полный сервис

Положение и традиции

Ortenberg Selters является центральным и желанным местом с высокой ценностью.

Недвижимость находится примерно в 1 6 км от центра города

Около 5 км от Бюдингена и Алтенштадта

Хорошее соединение автомагистрали

Франкфурт-на-Майне и Гессен быстро доступны

Исторические старые здания в условиях высокого спроса на современные новостройки

Чистый воздух много зеленых коротких путей в школы детские сады Врачи Шопинг кафе Спортивные объекты Наружный бассейн и культурные объекты

Принципы и принципы

Размер земельного участка приблизительно. 324 квадратных метра

Расположение: Ortenberg Selters

Смешанная зона возможна Коммерческая на первом этаже опциональная

Очень высокий спрос на современные квартиры

Планы

Существующее здание находится в стадии строительства

Предварительный запрос сделан для инвесторов

Разрешения на строительство пока нет

Отклонения в рамках последующего разрешения на строительство возможны и компенсируются за квадратный метр.

Защита

Многоквартирный дом с 4 жилыми единицами

2 полуотдельных дома по 2 квартиры на половину

Жилая площадь на единицу прибл. 62 квадратных метра

Необязательная чердачная квартира после строительства Новелла 2025 не включена в базовый расчет

Строительство подвала не требуется

Лестница не нужна

Эффективное с точки зрения затрат и оптимизированное для района планирование

ТЕХНИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Энергоэффективная конструкция в соответствии с действующим стандартом

качание тепла

Солнечная система на крыше

Высокое качество изоляции и уплотнений

Современные окна с множественным остеклением

МЕТЫ И ЭРТАИН

Общая площадь 4 × 62 м2 = 248 м2

Средняя холодная аренда 17 евро за квадратный метр

Квартиры

248 м2 × 17 € = 4,216 € в месяц

Годовой доход от аренды квартир 4.216 € × 12 = 50.592 €

Парковка

5 × 50 € в месяц = 250 € в месяц

Годовой доход от аренды парковки 250 € × 12 = 3000 €

Общий доход в год 50,592 € + 3000 € = 53,592 €

ФИНАНСОВЫЕ НОМЕРЫ

Фиксированная цена «под ключ» 4500 € за квадратный метр жилой площади

Включает в себя разрешение на снос имущества, разрешение на проектирование строительной технологии тепловой насос солнечных панелей уплотняет все A до Z

Общий объем инвестиций 1,116 000 €

Валовой доход 53,592 € ÷ 1,116.000 € 8,8%

Предполагаемая рыночная стоимость после завершения прим. 1.320.000 €

Инвестор может продавать акции индивидуально или полностью.

Цена продажи за м2 после завершения 5.500 €

План выплат

Оплата по прогрессу

Отсутствие ненужного удержания капитала

1 Покупка земли и запись в земельный реестр

2 Снос и развитие

3 Сырая конструкция полов

4 крыша и строительный конверт

5 Дизайн интерьера и технологии

6 Закрытие 5% под рукой

Полное обслуживание инвестиций

Управление проектами ISB Global Bauträger

Архитекторы и дизайнеры

Поддержка бизнес-юристов

Нотариальное и юридическое сопровождение

Управление домом и уход за арендатором по запросу

Юридическое уведомление

Вся информация основана на текущем состоянии планирования.

Изменения со стороны властей возможны

Все цифры представляют собой вычисления и не являются обязательными.

Это Exposé не контрактное предложение

Все услуги и услуги предоставляются в соответствии с пожеланиями инвесторов.

Вид на жительство для иностранных инвесторов разрешен после обязательного аудита

Все данные тщательно изучаются, но без гарантии.