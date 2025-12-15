  1. Realting.com
Жилой комплекс MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

Selters, Германия
от
$1,36 млн
;
4 1
ID: 33133
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Германия
  • Область / штат
    Гессен
  • Район
    Wetteraukreis
  • Деревня
    Selters

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Deutsch Deutsch

ЦЕЛИ
На горе 6
63697 Ортенбергские сельтеры
Германия

ПРОЕКТЫ
Этот проект нацелен на национальных и международных инвесторов, которые хотят инвестировать в Германию в долгосрочной перспективе и достичь стабильного дохода от аренды.
Международные инвесторы имеют возможность подать заявление на получение вида на жительство в Германии через инвестиции в недвижимость.
Гарантия на вид на жительство прямо не предоставляется, так как это зависит от компетентных органов.
Сопровождение опытными бизнес-юристами Нотаром и юристом включено в Полный сервис

Положение и традиции
Ortenberg Selters является центральным и желанным местом с высокой ценностью.
Недвижимость находится примерно в 1 6 км от центра города
Около 5 км от Бюдингена и Алтенштадта
Хорошее соединение автомагистрали
Франкфурт-на-Майне и Гессен быстро доступны
Исторические старые здания в условиях высокого спроса на современные новостройки
Чистый воздух много зеленых коротких путей в школы детские сады Врачи Шопинг кафе Спортивные объекты Наружный бассейн и культурные объекты

Принципы и принципы
Размер земельного участка приблизительно. 324 квадратных метра
Расположение: Ortenberg Selters
Смешанная зона возможна Коммерческая на первом этаже опциональная
Очень высокий спрос на современные квартиры

Планы
Существующее здание находится в стадии строительства
Предварительный запрос сделан для инвесторов
Разрешения на строительство пока нет
Отклонения в рамках последующего разрешения на строительство возможны и компенсируются за квадратный метр.

Защита
Многоквартирный дом с 4 жилыми единицами
2 полуотдельных дома по 2 квартиры на половину
Жилая площадь на единицу прибл. 62 квадратных метра
Необязательная чердачная квартира после строительства Новелла 2025 не включена в базовый расчет
Строительство подвала не требуется
Лестница не нужна
Эффективное с точки зрения затрат и оптимизированное для района планирование

ТЕХНИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Энергоэффективная конструкция в соответствии с действующим стандартом
качание тепла
Солнечная система на крыше
Высокое качество изоляции и уплотнений
Современные окна с множественным остеклением

МЕТЫ И ЭРТАИН
Общая площадь 4 × 62 м2 = 248 м2
Средняя холодная аренда 17 евро за квадратный метр

Квартиры
248 м2 × 17 € = 4,216 € в месяц
Годовой доход от аренды квартир 4.216 € × 12 = 50.592 €

Парковка
5 × 50 € в месяц = 250 € в месяц
Годовой доход от аренды парковки 250 € × 12 = 3000 €

Общий доход в год 50,592 € + 3000 € = 53,592 €

ФИНАНСОВЫЕ НОМЕРЫ
Фиксированная цена «под ключ» 4500 € за квадратный метр жилой площади
Включает в себя разрешение на снос имущества, разрешение на проектирование строительной технологии тепловой насос солнечных панелей уплотняет все A до Z

Общий объем инвестиций 1,116 000 €
Валовой доход 53,592 € ÷ 1,116.000 € 8,8%
Предполагаемая рыночная стоимость после завершения прим. 1.320.000 €
Инвестор может продавать акции индивидуально или полностью.
Цена продажи за м2 после завершения 5.500 €

План выплат
Оплата по прогрессу
Отсутствие ненужного удержания капитала

1 Покупка земли и запись в земельный реестр
2 Снос и развитие
3 Сырая конструкция полов
4 крыша и строительный конверт
5 Дизайн интерьера и технологии
6 Закрытие 5% под рукой

Полное обслуживание инвестиций
Управление проектами ISB Global Bauträger
Архитекторы и дизайнеры
Поддержка бизнес-юристов
Нотариальное и юридическое сопровождение
Управление домом и уход за арендатором по запросу

Юридическое уведомление
Вся информация основана на текущем состоянии планирования.
Изменения со стороны властей возможны
Все цифры представляют собой вычисления и не являются обязательными.
Это Exposé не контрактное предложение
Все услуги и услуги предоставляются в соответствии с пожеланиями инвесторов.
Вид на жительство для иностранных инвесторов разрешен после обязательного аудита
Все данные тщательно изучаются, но без гарантии.

Selters, Германия
