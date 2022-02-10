  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Hausen
  4. Жилой квартал ...

Жилой квартал ...

Hausen, Германия
от
$769,261
BTC
9.1502055
ETH
479.6013913
USDT
760 556.3525451
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
2
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26014
ID новостройки на Realting
In CRM: 44
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 20.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Германия
  • Область / штат
    Гессен
  • Район
    Werra Meissner Kreis
  • Деревня
    Hausen

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

text
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 36.0
Цена за м², USD 4,411
Цена квартиры, USD 158,799

Местонахождение на карте

Hausen, Германия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

10.02.2022
Уроки, которые мы выучили за период пандемии, или что сейчас происходит на рынке недвижимости Таиланда
15.05.2021
Почему выгодно инвестировать в недвижимость Таиланда прямо сейчас? Интервью с совладельцем Serene Condominium
Все новости
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Германия
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой квартал ...
Hausen, Германия
от
$769,261
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Германия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
1 объект недвижимости 1
Новое здание DHH продается на тихой улочке Пирмазенс. Какие провайдеры есть в Пирмазенсе?  Поставщики Telekom, O2 и Vodafon Kabel Deutschland работают в Пирмазенсе, Рейнланд-Пфальц. Каждый из этих поставщиков имеет свой спектр услуг с разными тарифами. Однако не каждый из этих провайдеров м…
Агентство
ELBUS GmbH
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Германии
Образование в Германии: типы учебных заведений, особенности поступления и обучения
14.05.2025
Образование в Германии: типы учебных заведений, особенности поступления и обучения
В недвижимость каких европейских стран инвестировать, чтобы сохранить капитал? Топ-3 направления с примерами объектов
12.03.2025
В недвижимость каких европейских стран инвестировать, чтобы сохранить капитал? Топ-3 направления с примерами объектов
Как переехать учиться в Германию: личная история и советы по релокации
05.02.2025
Как переехать учиться в Германию: личная история и советы по релокации
Налоги в Германии
11.11.2024
Налоги в Германии
Личный опыт покупки дома в Германии
23.05.2024
Личный опыт покупки дома в Германии
Как найти работу в Германии: сайты по поиску, рабочая виза, требования, средние зарплаты и налоги
22.10.2024
Как найти работу в Германии: сайты по поиску, рабочая виза, требования, средние зарплаты и налоги
Япония — скоро не в тройке экономик мира? Узнали, какая страна может занять ее место
24.10.2023
Япония — скоро не в тройке экономик мира? Узнали, какая страна может занять ее место
Почему цены на жильё в Германии упали до исторических минимумов, и что с этим собираются делать власти?
04.10.2023
Почему цены на жильё в Германии упали до исторических минимумов, и что с этим собираются делать власти?
Показать все публикации