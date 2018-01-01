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Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция

Villiers-sur-Marne, Франция
от
€492,000
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5
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О комплексе

Комплекс состоит из двух корпусов с пышными зелёными садами и патио для отдыха. Резиденция предлагает широкий выбор квартир: от студий до 4-комнатных. Почти все апартаменты имеют балкон, террасу или частный сад. Есть парковка в подвале и помещение для хранения велосипедов на первом этаже.

Удобства и оснащение в доме
  • Усиленная дверь с замком класса A2P
  • Контроль доступа с помощью цифрового кода, Vigik и видеофона
  • Ванные и душевые комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом и настенным светильником с подсветкой
  • Подвесной унитаз марки JACOB DELAFON или аналогичный
  • Изоляционное двойное остекление
  • Окна с электрическими ставнями или ставнями из алюминия
  • Паркет разных цветов на выбор в гостиных
  • Встроенный шкаф
Расположение и объекты поблизости

Всего в 12 км от Порт-де-Берси, хорошо обслуживаемого автомагистралью А4, несколькими автобусными линиями, а также будущей линией метро 15, Вилье-сюр-Марн находится в сердце развивающегося региона Иль-де-Франс. Школы, продуктовые магазины и местные услуги, культурные достопримечательности, многочисленные спортивные сооружения и почти 18 гектаров зеленых насаждений делают Вилье-сюр-Марн отличным местом для проживания. Всего в 6 минутах ходьбы от резиденции находится крытый рынок в центре города, а также все необходимое: пекарня, медицинские услуги, мясная лавка, продуктовый магазин, парикмахерская, банк, ресторан.

  • Начальная школа в 120 метрах
  • Автобусная остановка в 200 метрах
  • Детский сад в 250 метрах
  • Пекарня в 300 метрах
  • Ясли в 300 метрах
  • Крытый рынок в 500 метрах
  • Ж/д станция в 750 метрах
Местонахождение новостройки
Villiers-sur-Marne, Франция

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Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Villiers-sur-Marne, Франция
от
€492,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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