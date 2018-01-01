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Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция

Курбевуа, Франция
от
€1,55 млн
;
20
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О комплексе

Новый жилой комплекс предлагает различные типы апартаментов от студий до квартир с 6 комнатами, дуплексы и триплексы. Можно иметь личный сайт или террасу на крыше. К услугам жильцов есть крытый бассейн, спортзал и паркинг.

Особенности квартир
  • Больше комфорта, безопасности и экономии благодаря подключенной и интеллектуальной системе
  • Управление отоплением и кондиционированием воздуха с помощью индивидуального фанкойла
  • Электрические регулируемые жалюзи во всех комнатах с дистанционным управлением
  • Мраморный камень на полу в холлах
  • Широкий выбор массивных паркетных полов для гостиных, спален, прихожих и коридоров
  • Широкий выбор плитки и фаянса для кухонь, ванных, душевых и туалетов
  • Ванные и душевые комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, электрическим полотенцесушителем
  • Шкафы, гардеробные, оборудованные согласно планировке помещения
  • Раздвижные алюминиевые окна в гостиных
  • Наружный кран и настенный светильник в частных садах, а также на большинстве балконов и крыш
  • 5-точечная входнаябронированная дверь
  • Контроль доступа с помощью цифрового кода и видеотелефона
  • Доступ на парковку с помощью распознавания номерного знака и индивидуального дистанционного управления
  • Видеонаблюдение в подвалах
Инфраструктура

В пешей доступности:

  • церковь - 2 минуты
  • супермаркет - 6 минут
  • больница - 6 минут
  • колледж - 7 минут
  • метро линия 3 - 9 минут
  • метро линия 1 - 15 минут

На транспорте:

  • Парижская опера - 24 минуты
  • Лувр - 27 минут
  • Аэропорт Руасси - 28 минут
  • Лионский ж/д вокзал - 35 минут
  • Аэропорт Орли - 40 минут
Расположение и объекты поблизости

Нёйи-сюр-Сен — один из престижнейших районов Парижа. На западе граничит с Сеной, на юге с Булонским лесом. Главная улица — авеню Шарля де Голля, является продолжением Елисейских Полей.

Нёйи-сюр-Сен выбирают для проживания семьи с детьми, так как здесь есть государственные или частные школы и садики, места для культурных мероприятий, эксклюзивные спортивные клубы для игры в поло или теннис, а также школы верховой езды.

Местонахождение новостройки
Курбевуа, Франция

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Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция
Курбевуа, Франция
от
€1,55 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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После напряженного дня в самом сердце оживленной Ниццы эта резиденция станет идеальным местом для отдыха, поскольку здесь круглый год царит атмосфера праздника. Кипарисы, оливковые и цитрусовые деревья в саду-бельведере затеняют пешеходные дорожки, пересекающие обширный парк резиденции. C террас открывается на захватывающий дух пейзаж и море, а приятная южная жизнь протекает вокруг бассейна, детской площадки и наружной ротонды. Просторные и изысканные, квартиры имеют от 2 до 5 комнат, большинство из которых имеют двойную ориентацию и всегда дополняются большим частным открытым пространством. Высокие потолки и большие эркеры пропускают естественный свет, но без излишеств, благодаря высокоэффективной системе затенения. На верхнем этаже исключительные квартиры имеют огромные панорамные террасы с беспрепятственным видом на море. Удобства и оснащение в доме Шумоизоляционная стяжка (покрытие) Плитка большого формата 60х60 см Реверсивный канальный кондиционер Напольная и фаянсовая плитка на высоте каркаса в ванных и душевых комнатах Тумба под умывальник с зеркалом и светодиодной подсветкой в ванных комнатах и душевых Полотенцесушитель и перегородка для душа Встроенные шкафы Раздвижные окна из лакированного алюминия Рольставни с электроприводом Стеклянные перила Предварительное оборудование для домашней автоматизации Двери лестничной площадки с замками A2P Видеофон и контроль доступа Vigik Расположение и объекты поблизости Фаброн — это зеленый и богатый жилой район на холме к западу от Ниццы, возвышающийся над Бэ-де-Анж (залив Ангелов) и ценящийся за его вид на море и спокойствие. Эта «сладкая жизнь» теперь дополняется первоклассной городской инфраструктурой соседней Эко-Валле, что делает район визитной карточкой мегаполиса. Район удобен для повседневной жизни благодаря близости школы Ла Лантерн и небольшого торгового центра «Деревня Ла Пиньята» с пекарней, аптекой и рестораном. Вы можете легко добраться до Английской набережной с ее велосипедной/беговой дорожкой, а также до ее знаменитых пляжей. У подножия холма, в районе равнины Вар, до которой также можно добраться на трамваях 2 и 3, менее чем в 10 минутах езды на машине находятся удобства и объекты: средняя школа, гимназия и университет, а также торговый центр Nice Valley, театр Nikaïa, стадион Allianz Riviera и т. д.
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