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Дома в Вихти, Финляндия

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Вихти, Финляндия
Дом 4 комнаты
Вихти, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$100,691
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Вихти, Финляндия
Дом 5 комнат
Вихти, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$321,949
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Вихти, Финляндия
Дом 5 комнат
Вихти, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$200,237
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов