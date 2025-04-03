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Жильё в Vakka-Suomen seutukunta, Финляндия

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Уусикаупунки, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Уусикаупунки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 3/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$70,167
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Vakka-Suomen seutukunta, Финляндия

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Рейтинг 4.9 / 5:
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