  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Turku sub-region
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Turku sub region, Финляндия

1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Наантали, Финляндия
Вилла 7 комнат
Наантали, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 276 м²
Этаж 1/2
Качественная и уникальная приморская вилла в Rymättylää, построенная в 2024 году! Недвижимос…
$3,34 млн
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Параметры недвижимости в Turku sub region, Финляндия

