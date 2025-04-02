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Квартиры в Райсио, Финляндия

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Райсио, Финляндия
Квартира 1 комната
Райсио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$134,568
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Райсио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Райсио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$77,834
Оставить заявку
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов