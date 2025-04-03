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Дома возле озера в Torniolaakson seutukunta, Финляндия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Пелло, Финляндия
Дом 3 комнаты
Пелло, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$434,403
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Torniolaakson seutukunta, Финляндия

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Рейтинг 4.9 / 5:
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