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Коттеджи в Тампере, Финляндия

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Tampere sub region, Финляндия
Коттедж 1 комната
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$63,718
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Тампере, Финляндия

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