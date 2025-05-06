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Квартиры в Inner Savonia, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Терво, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Терво, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$33,290
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Inner Savonia, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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