  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Seinäjoki sub-region
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Seinajoki sub region, Финляндия

Квартира 3 комнаты в Seinajoki sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Seinajoki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$997
в месяц
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
