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Дома в Савонлинна, Финляндия

1 объект найдено
Дом 9 комнат в Savonlinna sub region, Финляндия
Дом 9 комнат
Savonlinna sub region, Финляндия
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 251 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$333,717
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Савонлинна, Финляндия

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