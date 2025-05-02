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Квартиры с террасой в Рованиеми, Финляндия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Новый дом на лето!Идеально расположенный дом для семьи с детьми или для тех, кому нужно мест…
$142,156
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 6/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$203,566
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$100,991
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Рованиеми, Финляндия

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