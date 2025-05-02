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Дома с террасой в Rovaniemi sub region, Финляндия

Рованиеми
13
1 объект найдено
Дом 6 комнат в Рануа, Финляндия
Дом 6 комнат
Рануа, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
Продается просторный отдельно стоящий дом недалеко от центра Рануа! Эта квартира предоставля…
$110,566
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Rovaniemi sub region, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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