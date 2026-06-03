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Таунхаусы в Raahe sub region, Финляндия

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3 объекта найдено
Таунхаус в Раахе, Финляндия
Таунхаус
Раахе, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$138,997
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Paavola, Финляндия
Таунхаус
Paavola, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$150,047
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Раахе, Финляндия
Таунхаус
Раахе, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$173,310
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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Параметры недвижимости в Raahe sub region, Финляндия

Недорогая
Элитная
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