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Квартиры с видом на море в Raahe sub region, Финляндия

Раахе
20
Пюхяйоки
6
Квартира Удалить
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Раахе, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$170,472
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Raahe sub region

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Raahe sub region, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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